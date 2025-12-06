Itri-Sperlonga chiusa da tre mesi scatta la protesta | Un danno per turismo ed economia
Da oltre tre mesi, e dopo un devastante incendio, la strada provinciale Itri-Sperlonga è chiusa al traffico con inevitabili disagi per i cittadini e le attività commerciali che ora sono pronti alla protesta per chiedere la riapertura dell’arteria. La mobilitazione del 13 dicembre è promossa dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
