Itri-Sperlonga chiusa da tre mesi scatta la protesta | Un danno per turismo ed economia

Latinatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre tre mesi, e dopo un devastante incendio, la strada provinciale Itri-Sperlonga è chiusa al traffico con inevitabili disagi per i cittadini e le attività commerciali che ora sono pronti alla protesta per chiedere la riapertura dell’arteria. La mobilitazione del 13 dicembre è promossa dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Itri si ferma l'addio a Luigi, il bimbo di tre anni morto in piscina: proclamato il lutto cittadino, oggi alle 15,30 i funerali - Al momento l'autopsia sulla salma di Luigi Maggiacomo, il bambino di Itri morto mercoledì a Fondi dopo un malore in piscina, non ha restituito ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Itri Sperlonga Chiusa Tre