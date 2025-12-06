Itinerario nella magia dell’arte dei presepi a Rapolano Terme

"War is over". Le parole dell’immortale "Happy Xmas" di John Lennon sono l’ideale sottofondo musicale al calendario degli eventi di Natale a Rapolano Terme, promosso dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio. Le iniziative prendono il via oggi, alle 15, con l’inaugurazione della Mostra di arte presepiale (o Mostra del presepio), allestita a Palazzo Pretorio. In contemporanea aprono la fiera di beneficenza nell’ex Macello Regoli (in piazza Matteotti) e il percorso presepiale diffuso nel centro storico. Quest’ultimo in particolare - un allestimento itinerante e coinvolgente composto da sagome ad altezza d’uomo dipinte secondo i loro personalissimi stili, gusti e sensibilità di diversi artigiani e artisti - rappresenta un inno alla pace nel mondo: il percorso, che parte da piazza della Repubblica (o Piazzone) e arriva fino a piazza Castellare, è un climax di messaggi strettamente legati all’attualità e ai conflitti tutt’ora in corso, dall’Ucraina a Gaza, con l’esortazione a un immediato cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

