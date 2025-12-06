Itinerario ciclo-pedonale e servizio di E-Bike sulla Rupe Atenea | progetto da 440.336 euro al via

Il finanziamento del ministero del Turismo - ben 440.336 euro - risale all'inizio di luglio del 2024. I lavori dovranno essere realizzati entro novembre 2026. Il progetto - denominato “Naturalmente Agrigento” - è valorizzare l'itinerario della Rupe Atenea, creando un servizio di E-Bike. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

