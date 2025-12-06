Italiani bollenti sotto le lenzuola | rapporti pratiche giochi I dati del Censis

Quasi due terzi degli italiani tra i 18 e i 60 anni (il 62,5%) hanno una vita sessuale intensa, contrassegnata da un ritmo almeno settimanale. E' quanto emerge dal 59esimo Rapporto Censis 2025. I "performanti" fanno sesso ogni giorno (sono il 5,3% del totale), gli "attivi" hanno rapporti due o tre volte alla settimana (29,9%), i "regolari" una volta alla settimana (27,3%), i "saltuari" con una cadenza tra il mensile e il quadrimestrale (21,9%), gli "occasionali" una volta ogni cinque o sei mesi (7,1%) e gli "astinenti" (chi non lo fa mai) sono l'8,5%. Tra i giovani con meno di 35 anni la percentuale è ancora più alta: il 72,4% (tra loro solo il 6,4% non fa mai sesso). 🔗 Leggi su Iltempo.it

