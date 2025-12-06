Italian Uppercut #213 – TCW Extreme Resolution 2025 Report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report del buon Leonardo, con il Report di TCW “Extreme Resolution 2025” andato in scena Sabato 29 Novembre a Cornaredo (MI). Nuovo evento TCW che porta in scena lo show estremo per eccellenza nel proprio calendario: oggetti contundenti, una collaborazione con la Nebulos Wrestling di Nottingham e un nuovo preshow. Come detto in passato è sempre piacevole entrare al Pertini, location adeguata per questi eventi. Detto questo si passa al Preshow dove Eden, data l’assenza di Virgilio Cicerone, ci da il benvenuto e ci presenta due nuovi lottatori ancora nel roster di sviluppo introducendo così il nuovo format TCW: La Fabbrica Dei Ribelli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

