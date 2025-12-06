Italia scomparsa ragazza di 16 anni La paura della mamma | È fragile potrebbe essere successo qualcosa

Thesocialpost.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Suamy Rispoli, sedicenne affidata da gennaio a una casa famiglia, sta suscitando crescente apprensione tra familiari e forze dell’ordine. L’allontanamento della ragazza, avvenuto in circostanze improvvise, ha lasciato spazio a dubbi e paure, alimentati dal suo stato di fragilità e dalla complessa situazione familiare. Le ore passano senza novità significative e la famiglia teme che possa essere accaduto qualcosa di grave. Il caso ha attirato l’attenzione anche per la dinamica della scomparsa: Suamy sarebbe stata vista l’ultima volta dopo la scuola, prima di far perdere completamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia scomparsa ragazza di 16 anni la paura della mamma 200 fragile potrebbe essere successo qualcosa

© Thesocialpost.it - Italia, scomparsa ragazza di 16 anni. La paura della mamma: “È fragile, potrebbe essere successo qualcosa”

