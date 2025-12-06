Italia schianto aereo! Cosa è successo

Tragedia sfiorata questa mattina a San Sperate, in provincia di Cagliari, dove un aereo ultraleggero è precipitato in un’area rurale, causando il ferimento del pilota. L’incidente è avvenuto intorno alle 9, nel boschetto di Piscinortu, all’incrocio con via Riu Abis, per cause ancora in fase di accertamento. Pilota ferito trasportato in ospedale. Il pilota, un uomo di 77 anni originario di San Sperate, è rimasto cosciente dopo lo schianto ma ha riportato un trauma cranico e alcune fratture. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso con l’ elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, schianto aereo! Cosa è successo

