Italia De Rossi suona la carica e sogna il Mondiale | Possiamo farcela Ecco cosa penso delle avversarie…

Daniele De Rossi, campione del mondo 2006 e oggi allenatore del Genoa, ha difeso a spada tratta la Nazionale di Gattuso in vista dei Mondiali 2026. Secondo il tecnico, l’Italia è molto più competitiva di come viene dipinta e ha tutte le carte in regola per superare i play-off di marzo e poi giocarsela nel girone. De Rossi sicuro: “Siamo più forti di come ci dipingono”. L’ex capitano della Roma è stato chiaro, riconoscendo il valore di Canada e Svizzera ma elogiando il gruppo di Gattuso: “Non farei commenti sul girone ma siamo una squadra molto più forte di quella dipinta negli ultimi mesi e abbiamo un allenatore forte. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

