italia black friday mondiale girone abbordabile se

Quattro mesi, cento undici giorni, per sapere se parteciperemo ai Giochi senza frontiere del football organizzati dalla Fifa. Da Washington buone notizie, si fa per dire: se mai dovessimo battere l'Irlanda del Nord, andremmo a ritrovare dignità contro il Canada, il Qatar e la Svizzera, direi che non poteva andarci meglio ma sarebbe opportuno non correre con la fantasia, tutto può accadere, Gattuso e la sua banda sanno che il mondiale è dietro l'angolo di Bergamo, il 26 marzo, visti i precedenti preferisco vivere, cioè giocare. Gironi speziati: Brasile-Marocco-Scozia, Spagna-Uruguay, Francia-Senegal-Norvegia, Portogallo-Colombia, nel gruppo del Belgio interessante Egitto-Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

