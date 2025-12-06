Israele ha messo in atto una politica deliberata di tortura contro i palestinesi la denuncia dell' Onu

Un rapporto del Comitato Onu contro la tortura ha svelato maltrattamenti, abusi sessuali e decessi che riguardano anche numerosi minorenni palestinesi reclusi nelle carceri di Israele. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Israele ha messo in atto una politica deliberata di tortura contro i palestinesi, la denuncia dell'Onu

Argomenti simili trattati di recente

Hagari ci ha messo la faccia. Intervista esclusiva all'ex portavoce dell'esercito di Israele. Le strategie di comunicazione dopo il 7 ottobre, le risposte alle accuse della comunità internazionale. Di Micòl Flammini - facebook.com Vai su Facebook

“Chi critica Israele è antisemita”: Avs furiosa contro la proposta del Pd - Un ddl a firma di Graziano Delrio (Pd) propone di adottare le definizione di antisemitismo dell'Ihra, un'organizzazione internazionale dedicata alla memoria ... Da fanpage.it

Hagari ci ha messo la faccia. Intervista esclusiva all'ex portavoce dell'esercito di Israele - A un certo punto ho scoperto che anche gli ostaggi a Gaza ascoltavano i miei messaggi, dovevo parlare anche a loro”. Riporta ilfoglio.it

Israele, la tregua che uccide - Il regime israeliano di Netanyahu ha alzato drammaticamente il numero e la qualità degli attacchi a Gaza e in Libano negli ultimi giorni, allungando la striscia di morti a partire dall’entrata in vigo ... Scrive altrenotizie.org

Eurovision 2026 in crisi, Israele resta nel programma: i Paesi che hanno lasciato la competizione - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest del prossimo anno hanno annunciato di voler ammettere Israele alla competizione. Come scrive msn.com

Israele riceve i resti di altri due ostaggi, Hamas chiede i mezzi per trovare gli altri corpi - Medici di Gaza indicano che sui corpi dei palestinesi liberati sono presenti "segni di maltrattamenti e torture". Scrive it.euronews.com

Israele, Vance: il cessate il fuoco a Gaza sta andando "meglio del previsto" - Il cessate il fuoco è stato messo alla prova dai nuovi combattimenti di domenica e dalle accuse da entrambe le parti di violazioni del cessate il fuoco, ma sia Israele che Hamas hanno dichiarato di ... it.euronews.com scrive