Irregolarità su un mezzo per disabili | svelate anomalie fiscali su un' associazione attiva nei trasporti sociali

Modenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un controllo di polizia stradale ha permesso alla Polizia locale di Modena di far emergere una serie di irregolarità legate a un veicolo adibito al trasporto di persone con disabilità e alle attività di un’associazione operante nel settore dei servizi sociali.Durante il controllo, gli agenti del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Irregolarit224 Mezzo Disabili Svelate