Irregolarità durante i controlli nell’azienda di allevamento | denunciato il titolare

Latinatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le attività ricontrollo dei carabinieri nelle aziende della provincia, finalizzate soprattutto a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato, tristemente diffuso soprattutto nelle campagne pontine.Nella giornata di ieri, venerdì 5 dicembre, i militari della Stazione di Pontinia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

