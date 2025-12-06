Irregolarità durante i controlli nell’azienda di allevamento | denunciato il titolare
Proseguono le attività ricontrollo dei carabinieri nelle aziende della provincia, finalizzate soprattutto a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato, tristemente diffuso soprattutto nelle campagne pontine.Nella giornata di ieri, venerdì 5 dicembre, i militari della Stazione di Pontinia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Irregolarità durante le ispezioni nella discarica Ramognina: a processo il Sindaco e Roberto Dossena Vai su X
Una 62enne è deceduta durante un intervento per frattura del bacino. Autopsia disposta dalla procura dopo gli esposti di un “corvo” che denuncia irregolarità in sala operatoria - facebook.com Vai su Facebook