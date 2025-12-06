Iran la maratona delle donne senza velo fa impazzire gli Ayatollah | Indecente Scattano gli arresti – I video
La repressione del regime iraniano si abbatte ancora una volta sulla società civile. Stavolta, a farne le spese due organizzatori di una maratona svoltasi venerdì sull’isola di Kish, arrestati dopo che sono comparse sui media e sui social le immagini di donne che hanno gareggiato senza indossare l’hijab. «Nonostante i precedenti avvertimenti sulla necessità di rispettare le leggi e i principi religiosi, l’evento si è svolto in modo tale da violare la decenza pubblica», ha dichiarato il procuratore locale citato da Mizan Online, agenzia di stampa ufficiale della magistratura. Gli arresti. Uno degli arrestati è un funzionario della Kish Free Zone Organization, l’ente statale responsabile della gestione e promozione della zona franca dell’isola, mentre l’altro è dipendente della società privata che ha organizzato la maratona. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Il pugno di ferro delle autorità si abbatte ancora una volta sulla società civile in Iran. Stavolta, a farne le spese due organizzatori di una maratona svoltasi venerdì sull’isola di Kish, arrestati dopo che sono comparse sui media e su internet le immagini di donne - facebook.com Vai su Facebook
Donne alla maratona senza hijab in Iran, arrestati gli organizzatori Vai su X
Maratona senza hijab in Iran, arrestati gli organizzatori - Stavolta, a farne le spese due organizzatori di una maratona svoltasi venerdì sull'isola di Kish, arrestati ... Riporta ansa.it
Iran, la maratona delle donne senza velo fa impazzire gli Ayatollah: «Indecente». Scattano gli arresti – I video - Il regime ha preso provvedimenti dopo che centinaia di donne hanno corso senza hijab alla competizione sull'isola di Kish ... Scrive open.online
In Iran due arresti per una maratona con donne senza hijab - In Iran sono stati arrestati i due principali organizzatori di una maratona tenutasi ieri cui ha partecipato un alto numero di donne senza hijab: lo ha reso noto la Corte rivoluzionaria di Kish, l'iso ... Da ansa.it
La nuova sfida delle donne iraniane contro l'hijab: la maratona senza il velo obbligatorio - Una nuova sfida delle donne iraniane contro il severo regolamento islamico che le obbliga a portare l 'hijab, un velo che copre i capelli, collo e petto. Come scrive tg.la7.it
A Kish, in Iran, le donne gareggiano senza velo nella maratona, arrestati gli organizzatori - Due tra i principali organizzatori di una maratona cui hanno partecipato anche donne che non indossavano il velo "sono stati arrestati in Iran sulla base di un mandato". Secondo msn.com
Iran, donne corrono la maratona senza velo: per gli organizzatori scatta il "procedimento penale" - Nella Repubblica Islamica vige l'obbligo per le donne di indossare il velo in pubblico, ma il tema divide la classe politica ... Come scrive msn.com