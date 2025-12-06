Iran donne corrono la maratona senza velo | per gli organizzatori scatta il procedimento penale
(Adnkronos) – “Indecenza”. È questa l’accusa mossa dalle autorità iraniane agli organizzatori di una maratona a cui, stando a immagini diffuse sui social media, hanno partecipato anche donne che non indossavano il velo. Secondo i media iraniani, sono stati più di 5.000 i partecipanti alla maratona di Kish organizzata ieri mattina, con diverse gare riservate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
