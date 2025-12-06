Io sto con Chiara Cura e umanità Un evento solidale

Il 9 dicembre alla Stazione Leopolda la neonata ‘Fondazione Io sto con Chiara’ si presenterà alla cittadinanza. Da aprile scorso, dopo la firma in Aoup dell’atto costitutivo, la Fondazione (che è un soggetto senza scopo di lucro) ha completato tutti i necessari passaggi formali e ora può cominciare a operare nel solco della sua mission, ossia contribuire, con il supporto di partner esterni (cittadini, enti, associazioni, aziende), a migliorare l’umanizzazione delle cure di elevata specializzazione che vengono garantite in ospedale a Pisa e sul territorio Toscano. L’appuntamento del 9 dicembre alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Io sto con Chiara". Cura e umanità. Un evento solidale

Altri contenuti sullo stesso argomento

C DIAGNOSTICA AVANZATA A PORTATA DI MANO! Vuoi prenderti cura della tua salute con la massima precisione e le tecnologie più moderne? Presso la Casa di Cura Santa Chiara, la sezione Diagnostica offre un' - facebook.com Vai su Facebook

"Io sto con Chiara". Cura e umanità. Un evento solidale - Il 9 dicembre alla Stazione Leopolda la neonata ‘Fondazione Io sto con Chiara’ si presenterà alla cittadinanza. Riporta lanazione.it

"Io sto con Chiara": tanti progetti in cantiere - Circa 60mila euro in denaro e numerose donazioni di beni, arredi e materiali: è il risultato del progetto aziendale di Aoup (e divenuto una Fondazione) "Io sto con Chiara", nato per raccogliere fondi ... Lo riporta lanazione.it