INTERVISTA – Onora la figlia l’ultima silloge di Anna Segre rivendica il rispetto per i figli come comandamento

“Onora la figlia” è l’ultima silloge scritta dal medico e psicoterapeuta Anna Segre, poetessa prolifica che racconta nei suoi libri emozioni e relazioni con una verità mai scandagliata prima. Il titolo della sua ultima opera è rivendicazione di un comandamento che risuona come un grido, un appello, un’invocazione. L’opera si staglia come un monolite emergente tra le parole e le emozioni in blocco ispirate dall’esperienza personale. La silloge è omaggio a un sentimento filiale finalmente compreso, che non cerca di essere consolato, ma di essere ed esistere. Anna Segre scrive con la schiena al muro, con la morte della madre che incombendo diventa nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - INTERVISTA – “Onora la figlia”, l’ultima silloge di Anna Segre rivendica il rispetto per i figli come comandamento

Intervista ad Anna Segre sul suo ultimo libro "Onora la figlia" (Interno Poesia, 2025) - 06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine a cura di Enrico Salvatori 06:45 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna della stampa e della blogsfera ... radioradicale.it scrive

Anna Segre, il suo ultimo libro "Onora la figlia” tra poesia e psiche - Poetessa, medico e psicoterapeuta, è riconosciuta per la sua capacità di intrecciare letteratura e ... Da ilmessaggero.it

Anna Segre, “Onora la figlia" parla della violenza sottaciuta: «Un’opera lacerata che non cerca consolazione» - "Onora la figlia" é un libro sulla violenza sottaciuta, l’infanzia, il legame materno e la condizione femminile. Riporta leggo.it

Onora la figlia, undicesimo comandamento di Anna Segre - 'Onora la figlia', opera in versi di Anna Segre, sceglie la via del dialogo anche duro, scarno, a volte rabbioso ... Secondo ansa.it