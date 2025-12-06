Internet fuori uso in centro Salta la connessione disagi per i commercianti
"Connettersi alla rete è fondamentale, siamo rimasti a lungo senza internet per alcuni lavori alla fibra ottica". I commercianti di corso della Repubblica a Macerata hanno riscontrato problemi per l’accesso ad internet, che hanno creato non pochi disservizi vista l’abitudine dei clienti a pagare con il bancomat. Chiara Tomassetti, della Bottega del libro, ha spiegato che "siamo riusciti a far pagare i clienti grazie ad un pos che ha una sim propria, ma senza linea è tutto molto difficile. Qui ad esempio non riusciamo ad usare il telefono, allacciato alla linea internet, per ricevere chiamate, ma non possiamo accedere al catalogo o effettuare operazioni per verificare la disponibilità dei libri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
