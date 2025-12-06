Inter Women Van Dijk si racconta | Quando entro in campo sono calma e concentrata mi piace aiutare le compagne Vi svelo la nostra forza
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter Women, Nikée Diana Van Dijk, si è raccontata come ospite del MatchDay Programme di oggi: le sue parole. SFIDE – « Quando entro in campo sono calma e concentrata, la cosa che mi dà più adrenalina è segnare un gol: quando segno sento una scarica di energia. Nella mia carriera mi hanno sempre aiutata la determinazione e la resilienza, ogni ostacolo che ho incontrato mi ha permesso di migliorare e di arrivare dove sono oggi ». SQUADRA – « La forza di questo gruppo è l’energia e lo spirito di squadra, ci supportiamo molto sia in allenamento che in partita. Vogliamo sempre dare il massimo in campo e lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lecce Women – Inter, una sfida che non ha mai smesso di correre! ? ? Novanta minuti di grinta, tecnica e cuore hanno infiammato il Trofeo Caroli Hotels! Guarda gli highlights e rivivi le azioni più intense e decisive del match! ASD Capo di Leuca Region - facebook.com Vai su Facebook
Ci siamo: domani si torna in campo per Inter v Genoa Non prendete impegni: ci vediamo tutti all'Arena Vai su X
Inter Women, Van Dijk: "La forza di questo gruppo è l'energia e lo spirito di squadra" - Nikée Diana Van Dijk, attaccante classe 2003 dell'Inter Women intervistata oggi dal MatchDay Programme del club nerazzurro nel numero dedicato a Inter- Scrive msn.com
Inter-Vllaznia, le formazioni ufficiali: Van Dijk guida l'attacco con Glionna e Wullaert - Il tecnico dell'Inter Piovani punta su Van Dijk come punta centrale supportata da Wullaert e Glionna per sfidare il Vllaznia nella gara d'andata di Women's Europa Cup in programma alle 18. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com
LIVE - Primavera, Bologna-Inter 0-1 al 65': Mosconi glaciale dal dischetto e nerazzurri avanti - Inter che adesso cerca di abbassare i ritmi, muovendo la palla ... Scrive msn.com
Inter, Van Dijk si presenta: "Qui per crescere e vincere. Cerco sempre la via del gol" - La neo attaccante dell'Inter Nikée van Dijk ha parlato ai canali ufficiali del club della scelta di vestire la maglia nerazzurra e della voglia di vincere con il club meneghino: “Sono davvero ... Riporta tuttomercatoweb.com
Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale - L’attaccante olandese classe 2003 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028”. Riporta tuttomercatoweb.com
Lazio Inter Women, le formazioni ufficiali della sfida: le scelte di Grassadonia - Ecco le scelte di Grassadonia per il match che apre la domenica di Serie A. Riporta lazionews24.com