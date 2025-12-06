Inter Women Van Dijk si racconta | Quando entro in campo sono calma e concentrata mi piace aiutare le compagne Vi svelo la nostra forza

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter Women, Nikée Diana Van Dijk, si è raccontata come ospite del MatchDay Programme di oggi: le sue parole. SFIDE – « Quando entro in campo sono calma e concentrata, la cosa che mi dà più adrenalina è segnare un gol: quando segno sento una scarica di energia. Nella mia carriera mi hanno sempre aiutata la determinazione e la resilienza, ogni ostacolo che ho incontrato mi ha permesso di migliorare e di arrivare dove sono oggi ». SQUADRA – « La forza di questo gruppo è l’energia e lo spirito di squadra, ci supportiamo molto sia in allenamento che in partita. Vogliamo sempre dare il massimo in campo e lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

