Milano, 6 dicembre 2025 – Quattro gol per riportarsi momentaneamente in vetta alla classifica. L' Inter passa a pieni voti l'esame Como, che aveva soltanto tre lunghezze in meno dei nerazzurri e si presentava con importanti velleità al Meazza (nonché con oltre 4mila tifosi al seguito). Con un primo tempo di grande qualità in ambo le fasi e una ripresa in cui i nerazzurri hanno sfruttato al meglio le occasioni, la squadra di casa ha inanellato la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni, confermando il buon momento di forma a tre giorni da un altro impegno fondamentale in Champions League (avversario il Liverpool). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, un poker al Como per la vetta momentanea