Inter un poker al Como per la vetta momentanea
Milano, 6 dicembre 2025 – Quattro gol per riportarsi momentaneamente in vetta alla classifica. L' Inter passa a pieni voti l'esame Como, che aveva soltanto tre lunghezze in meno dei nerazzurri e si presentava con importanti velleità al Meazza (nonché con oltre 4mila tifosi al seguito). Con un primo tempo di grande qualità in ambo le fasi e una ripresa in cui i nerazzurri hanno sfruttato al meglio le occasioni, la squadra di casa ha inanellato la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni, confermando il buon momento di forma a tre giorni da un altro impegno fondamentale in Champions League (avversario il Liverpool). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Poker dell'Inter al Como e primo posto in classifica per una notte per i nerazzurri. Chivu batte Fabregas in una partita che non ha mai avuto storia, con i vicecampioni d'Europa che sono partiti fortissimo e non hanno lasciato scampo ai lariani La squadra di Chi - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato in tutte e quattro le competizioni giocate dall'Inter di Chivu ? Poker per l'attaccante classe 2005: Mondiale per Club, Serie A, Champions League e Coppa Italia ? #PioEsposito #Inter Vai su X
Inter, un poker al Como per la vetta momentanea - I nerazzurri vincono lo scontro diretto segnando con quattro marcatori diversi. Si legge su sport.quotidiano.net
Inter, a poker against Como for the temporary top spot - Luis Henrique's surprise move was a good one. sport.quotidiano.net scrive
L'Inter schianta il Como, Fabregas annichilito: il poker nerazzurro sta stretto a Chivu - I nerazzurri la sbloccano dopo appena 11 minuti con Lautaro Martinez, che colpisce la 30ª avversari ... Segnala tuttosport.com
L'Inter travolge il Como, poker nerazzurro a San Siro - Nella bagarre d'alta classifica l'Inter di Chivu fa la voce grossa rifilando un 4- Lo riporta msn.com
Serie A, l’Inter cala il poker a San Siro: Como al tappeto - 0 perentorio: i nerazzurri mandano un messaggio perentorio alle rivali. Lo riporta sportface.it
SERIE A - La classifica provvisoria: Inter in vetta almeno per una notte - Il poker al Como regala, anche solo per una notte, la vetta della classifica all'Inter. Segnala napolimagazine.com