Inter il verdetto su Barella | Non sarà mai un fuoriclasse

Nel match dei nerazzurri contro il Como, critiche per il centrocampista, autore di una prova non all’altezza della sua fama Come prevedibile, grande spettacolo in campo tra Inter e Como, per uno dei match più attesi della 14esima giornata di Serie A. Una sfida in cui in tanti si sono fatti notare in positivo, ma non è stato così per Nicolò Barella, che ha alternato cose buone e meno buone. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il centrocampista da un po’ di tempo ha un rendimento altalenante. Un grande salvataggio difensivo, è vero, ma anche qualche errore di troppo con la palla tra i piedi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, il verdetto su Barella: “Non sarà mai un fuoriclasse”

