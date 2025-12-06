Inter è sbocciato anche Luis Henrique E alla fine San Siro gli tributa l' applauso

Finora il centrocampista brasiliano aveva giocato da titolare sempre fuori casa. Una scelta di Chivu per permettergli di giocare con minore pressione addosso. Con il Como, davanti ai tifosi di casa, una prestazione assolutamente convincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, è sbocciato anche Luis Henrique. E alla fine San Siro gli tributa l'applauso

Inter, il bilancio dopo il girone: Sucic e Pio Esposito convincono, Seba e Luis Henrique rimandati - Nelle prime tre partite di questo Mondiale per Club, Cristian Chivu, tra assenze e bisogno fisiologico di far rifiatare qualcuno, ha dovuto rimodellare la sua Inter mettendo anche alla prova diversi ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Inter su Luis Henrique, in agenda un incontro con il Marsiglia - Impegnata in una lotta scudetto entusiasmante – un solo punto di svantaggio dal Napoli a 180 minuti dalla fine del campionato – e in una finale di Champions contro il Psg il 31 maggio, l’Inter pensa ... Secondo ilmessaggero.it

Luis Henrique all'Inter, accordo vicino col Marsiglia: le news di calciomercato - Un rinforzo in più per il futuro e per provare a essere competitivi anche al Mondiale per Club in programma nelle prossime settimane. Riporta sport.sky.it

Inter, Luis Henrique primo obiettivo: Jonathan David (in scadenza) nel mirino - Sognando il secondo Triplete della sua storia, l’Inter non perde di vista il futuro. Come scrive ilmessaggero.it

Inter, accordo con Luis Henrique: si lavora per l’intesa con il Marsiglia - L’Inter compie un passo deciso verso Luis Henrique, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia: c’è un’intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale e le cifre correlate. Da gianlucadimarzio.com

Inter, nuovo incontro con l’OM per Luis Henrique - L’Inter continua a spingere per trovare l’accordo finale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro brasiliano. Segnala gianlucadimarzio.com