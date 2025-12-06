Inter dominante contro il Como Chivu soddisfatto | Partita di qualità
Milano, 6 dicembre 2025 – Poteva essere una sfida insidiosa, temibile, contro una squadra ambiziosa e coraggiosa, invece l’Inter ha giocato forse la sua miglior partita stagionale con un roboante quattro a zero per qualità e atteggiamento. La Thu-La ha griffato il successo contro il Como con i primi due gol, ma è stata tutta la prova corale della banda di Chivu a far spellare le mani al pubblico di San Siro. Calhanoglu e Carlos Augusto per il poker al termine di una furiosa partita fatta tutta di aggressione e gioco, senza dar respiro a un Como annichilito dalla forza nerazzurra. Sicuramente soddisfatto il tecnico Christian Chivu, per una sera momentaneamente in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Orlando sul Derby: "Inter dominante, ma il Milan si è difeso in 8" ? #MilanInter #MassimoOrlando #TMWRadio #Rabiot #Allegri #SerieA #DerbyMilano ? - facebook.com Vai su Facebook
Ivano #Trotta: "Il Napoli aggressivo e dominante che ho visto contro l'Inter oggi non si vede più" Vai su X
Inter dominante contro il Como, Chivu soddisfatto: “Partita di qualità” - Inter inarrestabile in ogni settore del campo ma il tecnico guarda avanti e chiede ulteriori miglioramenti. Riporta sport.quotidiano.net
Pressing, aggressività e verticalizzazioni veloci: Chivu domina contro Fabregas - 0 contro il Como e manda un segnale inequivocabile al campionato. Scrive tuttomercatoweb.com
Pagelle Inter-Como 4-0: Chivu umilia Fabregas, Paz non brilla, Lautaro sì. Paura Morata - 0: show di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nel finale. Si legge su sport.virgilio.it
Inter-Como 4-0: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capi ... Riporta sport.sky.it
Inter-Como 4-0: gol e highlights. A segno Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - A segno Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto ... Riporta sport.sky.it
Inter-Como 4-0, le pagelle: Chivu incarta Fabregas, Lautaro show. Delude Nico Paz - Sbaglia clamorosamente i tempi dell'uscita in avvio di ripresa, ma. tuttomercatoweb.com scrive