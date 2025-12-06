Inter dominante contro il Como Chivu soddisfatto | Partita di qualità

Milano, 6 dicembre 2025 – Poteva essere una sfida insidiosa, temibile, contro una squadra ambiziosa e coraggiosa, invece l’Inter ha giocato forse la sua miglior partita stagionale con un roboante quattro a zero per qualità e atteggiamento. La Thu-La ha griffato il successo contro il Como con i primi due gol, ma è stata tutta la prova corale della banda di Chivu a far spellare le mani al pubblico di San Siro. Calhanoglu e Carlos Augusto per il poker al termine di una furiosa partita fatta tutta di aggressione e gioco, senza dar respiro a un Como annichilito dalla forza nerazzurra. Sicuramente soddisfatto il tecnico Christian Chivu, per una sera momentaneamente in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

