Inter-Como tutto sulla sfida del Meazza | formazioni analisi e dove seguirla in diretta

La quattordicesima giornata di Serie A propone una partita che, sulla carta, racconta molto più di un semplice confronto tra terza e sesta in classifica. Inter e Como si ritrovano a San Siro per una gara che misura ambizioni, certezze e margini di crescita in un momento della stagione in cui ogni dettaglio comincia a pesare. I nerazzurri arrivano forti dei tre punti conquistati a Pisa, saliti a quota 27 e desiderosi di consolidare la propria presenza nelle zone altissime della graduatoria. I lariani, invece, continuano a stupire: la vittoria contro il Sassuolo ha confermato una solidità che non può più essere etichettata come sorpresa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter-Como, tutto sulla sfida del Meazza: formazioni, analisi e dove seguirla in diretta

Altre letture consigliate

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno ha fatto meglio di lui Vai su X

Pagina 2 | Dove vedere Inter-Como in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Chivu e Fabregas ... Scrive corrieredellosport.it

Veron: "Stasera Inter favorita, Como la dimostrazione che in provincia si può fare bel calcio" - L'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Como di Cesc Fabregas per cercare punti importati per. Secondo tuttomercatoweb.com

Fabregas si concentra sul Como prima della sfida con l’Inter - Fabregas e Chivu preparano Como e Inter per una sfida cruciale tra ritorni e tattiche innovative. Scrive newsmondo.it

Inter-Como: dai principi, ai maestri alla gara di oggi: che sfida tra Chivu e Fabregas - Como, una sfida importante che vedrà affrontarsi due allenatori giovani ma con grande personalità ... Si legge su msn.com

Fabregas in conferenza: "Inter? Mi fa male che mi venga fatta questa domanda, mi mangio tutti per il Como" - In estate il rifiuto, ora la sfida in campionato da avversario: nel destino di Cesc Fabregas c'è ancora una volta l'Inter. msn.com scrive

Inter-Como, Veron: "Lautaro uno dei migliori attaccanti al mondo. Nico Paz, il futuro è suo" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron ha commentato il match di questa sera fra Inter e Como e la sfida. Secondo tuttomercatoweb.com