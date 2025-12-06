Inter Como tutti i precedenti | storico quasi a senso unico

Inter Como. San Siro è pronto a fare da cornice a Inter-Como, sfida in programma oggi – sabato 6 dicembre – alle ore 18 che mette di fronte due eccellenze del campionato: il miglior attacco contro la miglior difesa. Un confronto che promette intensità e contenuti tecnici importanti, con i nerazzurri chiamati a confermare la loro potenza offensiva contro un avversario solido e organizzato. La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento al terzo posto in classifica con 27 punti, a una sola lunghezza dalla coppia di testa formata da Milan e Napoli. Il Como, autentica sorpresa della stagione, segue da vicino: quinto posto a quota 24 punti e la consapevolezza di poter competere anche in un palcoscenico impegnativo come San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Scopri altri approfondimenti

#SerieA | #Inter vs. #Como Relator: @Jorge_BarriL Comentarista: @CalcioDePalma #ESPN Centroamérica @disneyplusla Sudamérica y Centroamérica #SerieAxESPN - #DisneyPlus - #InterComo Dale RT Vai su X

Le parole dell'ex portiere su Inter-Como - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Di Bello, l’arbitro di Inter-Como: amuleto nerazzurro - Il fischietto della sezione di Brindisi avrà al suo fianco gli assistenti Imperiale e Bianchini e Piccinini come ... Secondo passioneinter.com

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Come scrive tuttosport.com

Fantacalcio, c'è Inter-Como: curiosità e precedenti - Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. Riporta fantacalcio.it

Pagina 1 | Dove vedere Inter-Como in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Chivu e Fabregas ... Lo riporta corrieredellosport.it

Inter-Como, derby lombardo ad alta quota: la preview del big match - Probabili formazioni, precedenti e pronostico del derby lombardo ... Lo riporta lifestyleblog.it

Dove vedere Inter - Como del 6 Dicembre 2025 in TV e streaming? - Derby lombardo al Meazza tra Inter e Como, entrambi reduci da buoni risultati. Lo riporta tech.everyeye.it