Inter-Como Streaming Gratis | dove vedere la Diretta Live della Serie A e le formazioni ufficiali

In questa 14ª giornata di Serie A l’Inter torna a giocare in casa davanti al suo pubblico dopo la vittoria contro il Venezia in Coppa Italia. Il match, che avrà inizio alle ore 18:00 del 6 dicembre, vedrà la formazione di Cristian Chivu contrapposta al Como di Fabregas. Una sfida che dirà molto sul prosieguo di questo campionato in quanto i nerazzurri si giocano nuovamente la vetta della classifica. L’ Inter di Cristian Chivu vuole continuare a vincere così da proseguire nella propria corsa che potrebbe giovare nuovamente al percorso anche in Champions League con il massimo dell’entusiasmo. Contro il Como di Fabregas, che non perde ormai da fine agosto, la Beneamata dovrà trovare la giusta combinazione per far crollare gli ospiti, che sono riusciti a conquistare punti anche contro il Napoli e la Juventus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Radio1 Rai. . #Calcio Tra ambizioni e patemi d'animo. Ritorna la Serie A. L’Inter sfida il Como, la Fiorentina prova a scrollarsi di dosso la pesante coltre dell'ultimo posto in classifica. 15.00 #SassuoloFiorentina 18.00 #InterComo 20.45 #VeronaAtalanta Tutte le - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Como si avvicina Basta solo il titolo per darvi un motivo per ascoltare il nostro podcast: EP. 12 - BATIGOL E GABIGOL ? Vai su X

Inter-Como streaming gratis? Dove vedere la diretta live - Como, anticipo del sabato alle 18 valido per la 14° giornata di Serie A, può essere considerato un big match. Si legge su calcionews24.com

Inter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas LIVE - A San Siro si sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu e i biancoblù di Cesc Fabregas nella 14esima giornata di Serie A. corrieredellosport.it scrive

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Da tuttosport.com

Inter-Como: formazioni ufficiali, orario e dove vederla: sfida al vertice tra Chivu e Fabregas - I nerazzurri, reduci da due vittorie consecutive con Pisa in campionato e Venezia in Coppa Italia, sfidano una delle ... Secondo msn.com

Inter-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Il Como di Fabregas sfida l'Inter a San Siro per continuare a scalare la classifica di serie A: tutte le informazioni sulla partita e sulle scelte dei ... Riporta fanpage.it

Inter-Como: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming - La squadra di Chivu viene dalla vittoria sul Venezia in Coppa Italia (e prima ancora dai tre punti in esterna contro il ... Da msn.com