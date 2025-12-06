Inter Como secondo capitolo della sfida tra Chivu e Fabregas | il dato sui precedenti tra i due tecnici

Inter News 24 Inter Como, un confronto tra due tecnici dal passato comune e filosofie diverse! Le ultime sui nerazzurri. La sfida di oggi tra Inter e Como non è solo un incrocio tra due squadre, ma anche il secondo capitolo di un confronto tra Cristian Chivu e Cesc Fabregas da allenatori. Il primo incrocio risale al 3 maggio 2025, quando il Como di Fabregas riuscì a trionfare al Tardini contro il Parma di Chivu grazie a un gol di Strefezza (1-0). Un risultato che, pur essendo frutto di una grande prestazione, segnò anche il primo successo di Fabregas contro un ex compagno di squadra, ora rivale in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, secondo capitolo della sfida tra Chivu e Fabregas: il dato sui precedenti tra i due tecnici

