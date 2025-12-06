Inter Como scontro diretto per la zona Champions League? Cosa filtra in vista della sfida di oggi

Inter News 24 Inter Como, sfida ai vertici per la Serie A a caccia della zona Champions League! La sfida tra le due potenze lombarde. La classifica di Serie A è chiara: l’ Inter è terza, insieme alla Roma, con 27 punti, uno in meno della coppia di testa Milan Napoli a 28 punti. Il Como, con 24 punti, è quinto, a pari merito con il Bologna e davanti alla Juventus a 23. La partita di questa sera a San Siro, con fischio d’inizio alle 18, rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Nonostante le ambizioni della Inter siano quelle di puntare allo scudetto, il confronto con la squadra di Cesc Fabregas è fondamentale per la qualificazione alla Champions League, un obiettivo che il Como può tranquillamente ambire a raggiungere grazie a un mercato ben fatto e alla qualità dei suoi giocatori, in primis Nico Paz, obiettivo di mercato di Marotta & Co. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, scontro diretto per la zona Champions League? Cosa filtra in vista della sfida di oggi

