Inter Como scontri diretti come tallone d’Achille di Chivu | i nerazzurri cercano di invertire il trend

Inter News 24 Inter Como, Chivu alle prese con gli scontri diretti: un trend negativo da invertire per i meneghini in una gara molto delicata. Gli scontri diretti restano un problema per l’Inter in questa stagione. La squadra di Cristian Chivu ha infatti ottenuto una sola vittoria importante in questo tipo di partite, quella contro la Roma in trasferta, ma ha subito sconfitte contro Juventus, Napoli, Milan e Atletico Madrid. Questo trend negativo nelle sfide cruciali potrebbe mettere in discussione le ambizioni della squadra, specialmente nella corsa per un posto in Champions League. Stasera, l’Inter affronta il Como, attualmente quinto in classifica con 24 punti, a soli 3 punti di distanza dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, scontri diretti come tallone d’Achille di Chivu: i nerazzurri cercano di invertire il trend

