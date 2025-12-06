Inter Como probabili formazioni | Zielinski titolare A destra…

Inter Como probabili formazioni. Archiviato il 5-1 rifilato al Venezia con un massiccio turnover, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con un obiettivo chiaro: mettere pressione a Napoli e Milan, entrambe attese da impegni complicati. I nerazzurri di Chivu, 27 punti, a -1 dalla vetta insieme alla Roma, vogliono continuare la rincorsa verso il primo posto. A San Siro, però, arriva una delle squadre più brillanti della Serie A: il Como di Cesc Fabregas, sesto in classifica e capace di esprimere un calcio moderno, aggressivo e sostenuto dal talento cristallino di Nico Paz (5 gol e 5 assist). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno ha fatto meglio di lui Vai su X

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Lo riporta tuttosport.com

Probabili formazioni di Inter-Como - Thuram, due cambi previsti rispetto alla formazione vista a Pisa con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski. Segnala sport.sky.it

Inter-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Di Gennaro (frattura al polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia). Scrive sport.virgilio.it

Serie A 2025-2026: Inter-Como, le probabili formazioni - I nerazzurri scendono in campo alle 18 per la partita valida per la 14esima giornata del massimo campionato italiano ... Come scrive msn.com

Diretta Inter-Como: probabili formazioni, orario, info tv e streaming - L'Inter contro il Como per trascorrere una notte in vetta alla classifica. Segnala milano.cityrumors.it

Probabili formazioni Inter Como/ Quote: ancora dubbi! (Serie A, oggi 6 dicembre 2025) - Probabili formazioni Inter Como, oggi 6 dicembre 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per Chivu e Fabregas nel derby lombardo in Serie A. Come scrive ilsussidiario.net