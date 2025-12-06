Inter News 24 Le due reti in rapida successione che chiudono il match. È un’Inter travolgente quella che chiude definitivamente la pratica Como a San Siro, calando un poker che non ammette repliche. I nerazzurri mettono in ginocchio la formazione di Cesc Fabregas con un uno-due micidiale in rapida successione che spegne ogni velleità ospite. A firmare il tris è Hakan Calhanoglu: il regista turco capitalizza una splendida azione corale nata da una palla recuperata con aggressività in zona offensiva. Dopo un tacco di Nicolò Barella per il capitano Lautaro Martinez e un tentativo di assist di Henrikh Mkhitaryan per Francesco Pio Esposito, una deviazione favorisce l’ex rossonero che, dal limite dell’area, non ci pensa due volte e scaglia un destro preciso all’angolino basso, battendo il portiere Jean Butez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, prima Calhanoglu e poi Carlos Augusto: poker da KO ai lariani!