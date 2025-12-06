Inter-Como oggi torna la Serie A | orario dove vederla e probabili formazioni

Per la 14? giornata di Serie A oggi è il giorno di Inter-Como e non solo. Scendono in campo, infatti, altre 4 squadre che a partire dalle 15 daranno vita ai primi anticipi del sabato. I nerazzurri di Chivu tornano in campo dopo il trionfo di Pisa e la vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, gli uomini di Fabregas vogliono continuare la scalata alle posizioni per un posto in Europa. La 14? giornata di Serie A è però la giornata di Napoli-Juventus, con il ritorno di Spalletti al Maradona e la voglia di conferma in testa alla classifica di Antonio Conte, dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter-Como, oggi torna la Serie A: orario, dove vederla e probabili formazioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno ha fatto meglio di lui Vai su X

Dove vedere Inter-Como e le altre partite di oggi in serie A - La Fiorentina ultima in classifica cerca la svolta a Sassuolo, Fabregas e il Como sfidano l'Inter a San Siro: «Andremo per vincere». Segnala msn.com

DIRETTA | Tutte le notizie del 6 dicembre: oggi in campo Inter-Como - Dal calcio giocato al mercato, seguite su Calciomercato. Da calciomercato.it

Dove vedere Inter - Como del 6 Dicembre 2025 in TV e streaming? - Derby lombardo al Meazza tra Inter e Como, entrambi reduci da buoni risultati. Come scrive tech.everyeye.it

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Riporta tuttosport.com

Inter-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Il Como di Fabregas sfida l'Inter a San Siro per continuare a scalare la classifica di serie A: tutte le informazioni sulla partita e sulle scelte dei ... Riporta fanpage.it

Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla - I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in cam ... msn.com scrive