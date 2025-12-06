di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18:00 a San Siro per Inter Como, match valevole per la 14^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, match del 14° turno del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 0-2 col Pisa, e lariani reduci anch’essi dalla vittoria per 2 a 0 col Sassuolo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 63? Iniziativa personale di Jesus Rodriguez – Va via in dribbling su 4 avversari, poi calcia da fuori ma non trova la porta.? 60? GOL DELL’INTER – Raddoppio nerazzurro da calcio d’angolo calciato da Dimarco! Acerbi spizza leggermente il pallone sul primo palo e trova Thuram che ribadisce in rete da pochissimi passi! 57? Perrone ci prova da fuori – Sommer para e blocca, ma il Como macina occasioni da gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como LIVE 2-0: Thuram raddoppia su corner! I nerazzurri rispondono al momento di pressione dei lariani