di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18:00 a San Siro per Inter Como, match valevole per la 14^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, match del 14° turno del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 0-2 col Pisa, e lariani reduci anch’essi dalla vittoria per 2 a 0 col Sassuolo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.? 10? GOL DELL’INTER – Altra bellissima uscita dal pressing da parte dell’Inter. Lautaro lancia Luis Henrique che trova campo sulla destra e se lo prende tutto, poi una volta in area sterza e serve lo stesso Lautaro che calcia di prima col destro e batte Butez! 3? Butez si supera su Barella! – Lautaro riceve sulla trequarti e imbuca per l’inserimento di Barella, il centrocampista si presenta davanti a Butez e calcia con l’esterno destro, trovando la parata col piede del portiere avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como LIVE 1-0: la sblocca capitan Lautaro su asisst di Luis Henrique!