Inter Como LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo nerazzurri subito pericolosi in contropiede

Appuntamento alle 18:00 a San Siro per Inter Como, match valevole per la 14^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, match del 14° turno del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 0-2 col Pisa, e lariani reduci anch'essi dalla vittoria per 2 a 0 col Sassuolo. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 47? Contropiede sprecato dall'Inter – Dimarco sbaglia il passaggio per Thuram, che non riesce a controllare la sfera. 45? Inizia il secondo tempo – Si ricomincia!?? 45? Doppio cambio per il Como all'intervallo – Dentro Vojvoda e Diao, fuori Addai e Posch.

