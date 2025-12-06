Inter Como LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo nerazzurri subito pericolosi in contropiede

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18:00 a San Siro per Inter Como, match valevole per la 14^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, match del 14° turno del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 0-2 col Pisa, e lariani reduci anch’essi dalla vittoria per 2 a 0 col Sassuolo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 47? Contropiede sprecato dall’Inter – Dimarco sbaglia il passaggio per Thuram, che non riesce a controllare la sfera. 45? Inizia il secondo tempo – Si ricomincia!?? 45? Doppio cambio per il Como all’intervallo – Dentro Vojvoda e Diao, fuori Addai e Posch. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter como live 1 0 inizia il secondo tempo nerazzurri subito pericolosi in contropiede

© Internews24.com - Inter Como LIVE 1-0: inizia il secondo tempo, nerazzurri subito pericolosi in contropiede

Leggi anche questi approfondimenti

inter como live 1LIVE Inter-Como 1-0 Serie A 2025/2026: Secondo tempo Inter - Como - Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

inter como live 1LIVE - Inter-Como 1-0, 45' + 2: Diogo Carlos-Lautaro, ormai è battaglia. Ammonizione per il lariano - Brutto intervento di Diogo Carlos su Lautaro, che stavolta va a dirgli qualcosa a brutto muso e l'ex Siviglia gli ride ... Scrive msn.com

inter como live 1Inter-Como, il risultato in diretta LIVE - 3% i nerazzurri), nonché le due formazioni che hanno effettuato il maggior numero di recuperi ... sport.sky.it scrive

inter como live 1Inter-Como 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro e infortunio per Morata, intervallo - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

inter como live 1Inter-Como 1-0 | ASSIST L.Henrique Lautaro, ne manca UNA! Morata KO | OneFootball - A San Siro va in scena quello che è un vero e proprio big match tra i ... Riporta onefootball.com

inter como live 1LIVE, Inter-Como 1-0 all’intervallo: ritmi alti al Meazza, nerazzurri col piglio giusto - Chivu torna a San Siro con i titolari lasciati a riposo in Coppa Italia contro il Venezia; Fabregas vuole continuità dopo le due vittorie di fila ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Como Live 1