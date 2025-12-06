Inter-Como le stazioni metro che chiudono prima e quelle da usare dopo la partita

Quicomo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre, alle 18, si gioca Inter-Como. Per il match a San Siro, come spiegano su MilanoToday, sono previste alcune modifiche al servizio dei mezzi Atm, sia in superficie sia sulla metropolitana.Le modifiche a tram e busLe linee 16, 49, 64, 78 e 80 cambiano percorso prima, durante e dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

