Inter-Como le pagelle | Luis Henrique si spalma su 80 metri come Perisic 7 Paz senza genio 5

Sommer l'unico insufficiente tra i nerazzurri, in cui spiccano anche Acerbi, Dimarco e la ThuLa. Diao e Jesus i soli che arrivano al 6 per Fabregas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Como, le pagelle: Luis Henrique si spalma su 80 metri come Perisic, 7. Paz senza genio, 5

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, Inter-Como 4-0: gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto Stadio Giuseppe Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-si - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Inter-Como: Calha menu stellato 7,5. Thuram spietato 7,5. Lautaro buca 7. Sommer, un'incertezza 5,5 Vai su X

PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 4-0: finalmente Luis Henrique, Diego Carlos graziato. Chivu demolisce Fabregas - Como da Lautaro a Diouf passando per Sommer fino a Nico Paz Chivu e Fabregas: voti, top e flop del match di Serie A ... Segnala calciomercato.it

Inter-Como 4-0 pagelle e tabellino: la "Thu-La", Calhanoglu e Carlos Augusto spengono le ambizioni dei comaschi, Lautaro da record, Luis Henrique una freccia - Chivu risolve in maniera netta il confronto con Fabregas: in goal Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto tra primo e secondo tempo. Da msn.com

Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro (7,5) scatenato, Luis Henrique (7,5) primo assist, Nico Paz (5) non si accende, Calhanoglu (6,5) goleador - 0 il Como a San Siro e si riprende, almeno per una notte, la vetta della classifica, in attesa che giochino Napoli e ... Come scrive msn.com

Pagelle Inter-Como 4-0: Chivu umilia Fabregas, Paz non brilla, Lautaro sì. Paura Morata - 0: show di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nel finale. sport.virgilio.it scrive

Serie A, le pagelle Inter-Como 4-0: la ThuLa è una sentenza, Luis Henrique conquista San Siro - 0 in favore dei nerazzurri con gol di Lautaro (11'), Thuram (59'), Calhanoglu ... msn.com scrive

Pagelle Inter-Como: Calhanoglu menu stellato 7,5. Thuram spietato 7,5. Lautaro buca 7 - Carlos Augusto toglie uno sfizio, Nico Paz, stavolta niente sgasate ... Secondo corriere.it