La Scala del Calcio torna a pulsare per un incrocio che, fino a qualche stagione fa, nessuno avrebbe immaginato così carico di significati. L'Inter di Chivu, terza forza del campionato e distante un solo punto da Milan e Napoli, accoglie un Como sorprendente, modellato con cura da Cesc Fabregas e ormai stabilmente proiettato verso un piazzamento europeo. È una partita pesante, non soltanto per la classifica ma per la narrazione di un torneo in cui le distanze si accorciano e i valori si mescolano. La classifica. # Squadra M V X Ps Pt 1? MIL 13 8 4 1 28 2? NAP 13 9 1 3 28 3? INT 13 9 0 4 27 4? ROM 13 9 0 4 27 5? COM 13 6 6 1 24 6? BOL 13 7 3 3 24 7 JUV 13 6 5 2 23 8 LAZ 13 5 3 5 18 9? UDI 13 5 3 5 18 10? SAS 13 5 2 6 17 11 CRE 13 4 5 4 17 12? ATA 13 3 7 3 16 13? TOR 13 3 5 5 14 14? LEC 13 3 4 6 13 15? CAG 13 2 5 6 11 16? GEN 13 2 5 6 11 17? PAR 13 2 5 6 11 18? PIS 13 1 7 5 10 19 FIO 13 0 6 7 6 20 VER 13 0 6 7 6 I nerazzurri arrivano con la leggerezza di chi ha saputo ritrovare continuità: il successo contro il Pisa e la qualificazione in Coppa Italia contro il Venezia hanno rimesso benzina nel motore e fiducia in un gruppo che, pur tra assenze e rotazioni obbligate, mantiene un'identità precisa.

Inter-Como, il Meazza si accende: sfida d'alta quota tra ambizioni e stile