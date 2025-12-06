Inter Como formazioni ufficiali | Chivu punta su Luis Henrique Torna la Thu-La

Ilnerazzurro.it | 6 dic 2025

Inter Como formazioni ufficiali. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Como nella gara valevole per la 14esima giornata di Campionato. Ritornano gran parte dei titolari, Inter schierata con il 3-5-2: Sommer torna tra i pali, difesa composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Luis Henrique  e Dimarco. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski, mentre in attacco torna la Thu-La. Il Como guidato da Fabregas scende in campo con il solito 4-2-3-1: in porta il solito Butez, difesa a 4 con Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle. Perrone e Da Cunha a centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

