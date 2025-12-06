Inter Como Fabregas una scelta di continuità e fiducia che sta ripagando | l’importanza dello spagnolo

Inter News 24 Inter Como, qual è stato il ruolo di Fabregas nel rapido successo nell’ascesa dei lariani? L’importanza dell’ex centrocampista dei Gunners. Il grande merito del Como in questa stagione va attribuito a diversi fattori, ma uno dei principali è senza dubbio l’impatto di Cesc Fabregas come allenatore. Il tecnico spagnolo è stato fondamentale nella crescita della squadra lariana, che ha vissuto un’impennata notevole rispetto al campionato scorso. Oltre alla sua esperienza, la proprietà del Como, incredibilmente ricca e pronta a fare investimenti importanti, ha giocato un ruolo determinante nel rafforzare la rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Fabregas una scelta di continuità e fiducia che sta ripagando: l’importanza dello spagnolo

