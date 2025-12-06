Inter Como | ecco chi arbitrerà la sfida
Inter Como arbitro. L’ Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la 14ª giornata di Serie A. Inter-Como sarà diretta da un arbitro di grande esperienza, scelto per garantire il corretto svolgimento del match e la gestione equilibrata delle situazioni di gioco più delicate. L’arbitro principale della sfida sarà Di Bello, coadiuvato dai due assistenti Imperiale e Bianchini. Il quarto ufficiale sarà Piccinini, pronto a intervenire per supportare la gestione dei cambi e delle dinamiche in panchina. Inter Como arbitro: scelti anche VAR e AVAR. Il ruolo di VAR sarà affidato a Gariglio, con Guida in qualità di AVAR. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
