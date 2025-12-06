Inter Como dove vederla in tv e streaming

Inter Como dove vederla. Archiviato il 5-1 rifilato al Venezia in Coppa Italia, l’Inter di Cristian Chivu torna a concentrarsi sul campionato. Sabato 6 dicembre, alle ore 18.00, a San Siro arriva il Como di Cesc Fàbregas, una delle rivelazioni di questa Serie A. Inter Como dove vederla. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia via app che tramite il sito ufficiale, con la possibilità di seguirla da smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Chi ha attivato l’opzione Zona DAZN su Sky potrà inoltre seguire l’incontro sul canale 214 del satellite (DAZN 1). Tre punti soltanto dividono Inter e Como, a testimonianza di un campionato più equilibrato del previsto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

