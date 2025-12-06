Inter-Como derby allo specchio Chivu e Fabregas sono nel futuro Primo spareggio per l’Europa

Il calcio, come la vita. Una questione di sliding doors, a volte. Porte scorrevoli, alcune si spalancano e altre si chiudono. Cambiando i destini che sembravano già scritti. Un po’ come le carriere di Cristian Chivu e Cesc Fabregas, due dei protagonisti più attesi dell’anticipo (ore 18) fra Inter e Como. Il primo la panchina nerazzurra se l’è presa dopo che lo spagnolo l’aveva “rifiutata“ preferendo l’ambizioso progetto della famiglia indonesiana Hartono. Oggi i due si incroceranno per la seconda volta da allenatori: nell’unico precedente, in maggio al Tardini, ebbe la meglio lo spagnolo che vinse 1-0 portando i lariani al decimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Como, derby allo specchio. Chivu e Fabregas sono nel futuro. Primo spareggio per l’Europa

