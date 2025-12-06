Inter Como Chivu nel pre partita | Avversari scomodi Fiducia in Luis Henrique

Cristian Chivu ha parlato nel pre match della 14esima giornata di Serie A contro il Como a Dazn. “Il Como è una squadra fastidiosa, in salute, sa palleggiare, sa attrarre, ha velocità sulle corsie esterne. È una squadra scomodissima, bisogna mantenere le distanze giuste e cercare di rubare qualche palla in più quando loro peccheranno di presunzione”. Sulla scelta della titolarità di Luis Henrique: “Sono costretto a trovare alternative rispetto Dumfries. Luis è quello più adatto, è il suo ruolo, bisogna dargli fiducia. Spesso viene criticato, ma a non sembra che abbia fatto peggio di qualcun altro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

