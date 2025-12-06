Inter-Como Chivu | Luis Henrique ha bisogno di fiducia è una squadra fastidiosa

Inter-Como sta per cominciare e Cristian Chivu, protagonista della serata, ha commentato la sfida valida per la 14ª giornata di Serie A ai microfoni di DAZN: " Il Como è una squadra fastidiosa e che sa fare tante cose, sa palleggiare, sa pressare, sa creare occasioni sulle corsie esterne, è una squadra scomoda e bisogna essere pronti e mantenere le distanze e accettare il loro palleggio e rubare qualche palla in più quando loro peccheranno un po' di presunzione". Poi prosegue parlando del momento di Luis Henrique, oggi titolare: " Siamo costretti a lavorare all'alternativa a Dumfries, abbiamo provato tanto con Diouf e Carlos, e Luis Henrique è il più adatto perché è il suo ruolo e bisogna dargli fiducia.

