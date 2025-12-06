Inter Como Chivu ha preso una decisione inedita alla vigilia | ecco di che si tratta

Inter News 24 . Il retroscena all’avvicinamento al match. Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio di Inter-Como, sfida valida per la 14ª giornata di Serie A. L’atmosfera che si respira ad Appiano Gentile in questa vigilia è però diversa dal solito, segnata da un cambio di programma significativo voluto da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, che sta guidando i nerazzurri in questa stagione di transizione, ha deciso di modificare la routine consolidata della squadra. Contrariamente a quanto accaduto finora in campionato, il gruppo si è già risvegliato all’interno del centro sportivo Suning, avendo trascorso la notte in ritiro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Chivu ha preso una decisione inedita alla vigilia: ecco di che si tratta

