Inter Como Chivu a caccia della formazione ideale | il ballottaggio sulla fascia destra

Inter News 24 Inter Como, il dubbio di Chivu: chi giocherà sulla fascia destra contro i lariani nel match odierno? Le ultime da Appiano Gentile. L’Inter si prepara ad affrontare il Como di Fabregas in un match che promette di essere cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Il vero dubbio di Cristian Chivu per la partita di oggi riguarda la fascia destra, dove l’ Inter dovrà fare a meno di Dumfries e Darmian, entrambi assenti. Il tecnico rumeno ha a disposizione tre opzioni: Carlos Augusto, Andy Diouf e Luis Henrique, con il primo in pole position per partire titolare. Secondo Sky Sport, Carlos Augusto è in vantaggio per una maglia da titolare sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Chivu a caccia della formazione ideale: il ballottaggio sulla fascia destra

