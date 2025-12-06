Inter Como 4-0 | Thu-La protagonista Calhanoglu e Carlos Augusto la sigillano
Inter Como. L’inter ritrova momentaneamente la vetta della classifica vincendo lo scontro diretto contro il Como per 4-0. I nerazzurri riescono a contenere bene la squadra di Fabregas, portando a casa tre punti fondamentali. Nel primo tempo, partono forte gli uomini di Chivu: Barella ha subito un’occasione davanti alla porta al terzo minuto di gioco, all’11esimo arriva la rete del vantaggio. Luis Henrique fa tutto da solo, e palla al piede arriva in area, si gira bene e di mancino la mette in mezzo per Lautaro Martinez che spiazza Butez alla sua destra. Como che ci prova sul finale di primo tempo con il subentrate, al posto di Morata, Douvikas. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
