Inter-Como 4-0 Lautaro | Abbiamo dimostrato la nostra forza

La serata di oggi è stata estremamente positiva per l’Inter. In quel del Giuseppe Meazza, infatti, i nerazzurri sono riusciti a battere con un netto 4-0 il Como, grazie a una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista. Gli uomini di Cristian Chivu volano momentaneamente in testa alla classifica, dopo un successo cruciale sia per il gioco espresso che per i gol siglati, contro un cliente ostico. La Beneamata può quindi attendere i risultati delle rivali nella lotta Scudetto, tra cui Milan, Napoli e Roma. Al termine della partita, il capitano Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, battendo una squadra che ha un bel gioco e un allenatore con tante idee. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

