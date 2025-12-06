Inter-Como 4-0 i nerazzurri tornano in testa alla classifica
L’Inter schianta il Como a San Siro con il risultato di 4-0 nel match valido per la 14esima giornata di campionato e, in attesa delle partite della domenica e del lunedì, torna in testa alla classifica di Serie A con 30 punti scavalcando Milan e Napoli. All’11’ sblocca la partita Lautaro Martinez, nella ripresa il raddoppio di Thuram e le reti di Calhanoglu e Carlos Augusto. Il Como resta invece al sesto posto con 24 punti e potrebbe essere scavalcato dalla Juventus.?? L' @inter cala il poker!???? #InterComo pic.twitter.com2onhVIUexj — Lega Serie A (@SerieA) December 6, 2025 Inter-Como 4-0, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
