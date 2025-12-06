Inter-Como 4-0 Chivu torna in vetta alla classifica | da Lautaro a Calhanoglu grande festa nerazzurra
Davanti al pubblico di San Siro, l’Inter vince contro il Como con il risultato di 2-0. Una partita combattuta soprattutto nel secondo tempo in cui gli ospiti hanno mostrato gli artigli. Lautaro e Thuram però tornano a segnare e Calhanoglu, all’80’ fa esplodere i propri tifosi. Si unisce alla festa anche Carlos Augusto; i tifosi per un po’ si godono il primo posto in classifica. Inter-Como 1-0, il primo tempo. L’Inter ha approcciato la sfida in maniera particolarmente offensiva, andando ad assediare l’area di rigore avversaria ed iniziando a mettere in difficoltà il Como già dai primi secondi di gioco con il primo tentativo da parte di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, in campo Inter-Como: Lautaro e Morata titolari Stadio Giuseppe Meazza Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi - facebook.com Vai su Facebook
. @Inter- @Como_1907 | Le formazioni ufficiali Vai su X
Serie A, Inter-Como 4-0: Chivu schianta Fabregas e conquista il primo posto - 0 il Como conquistando il primo posto in classifica almeno per una notte ... Riporta sportmediaset.mediaset.it
LIVE Inter-Como 4-0 Serie A 2025/2026: Inter travolgente, gol di Carlos Augusto - Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
Inter-Como risultato 4-0: segnano le stelle, nerazzurri in testa almeno per una notte - Nel primo tempo segna Lautaro, nella ripresa dilagano Thuram, Calhanoglu e Carlos August ... Come scrive corriere.it
Inter-Como 4-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Inter-Como 4-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Como di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Riporta calciomagazine.net
Inter-Como 4-0, le pagelle nerazzurre: Thu-La presente, Sommer indeciso - 0 il Como nel match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A e si prende momentaneamente il primo posto in classifica. msn.com scrive